سجن شاب اخترق حساب فتاة على «سناب شات» ونشر صورها

جدة - الوئام:

أيدت محكمة الاستئناف، العقوبة الصادرة عن المحكمة الجزائية بجدة، بسجن شاب مدة 12 شهرا تعزيرا، عقب إدانته باختراق حساب فتاة في تطبيق “سناب شات” ونشر صورها في “إنستجرام” وتعمد الإساءة لسمعتها وفضح علاقته بها في منصات التواصل الاجتماعي.

وطبقا لصك الحكم، تقدم مواطن ببلاغ أفاد فيه بأن صورا خاصة لابنته انتشرت في “إنستجرام” بواسطة شاب بغية الإضرار بها وبسمعتها، ودونت الفتاة برفقة والدها بلاغا بالوقائع.

ومثل المتهم أمام النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة اختراق حساب الفتاة في “سناب شاب” والإساءة لسمعتها ونشر صورها في “إنستغرام” وأصدرت مذكرة بإيقافه.

وطالب المدعي العام إثبات ما أسند إلى المتهم ومعاقبته شرعا أمام القضاء، بينما أجاب المتهم على الدعوى أمام المحكمة الجزائية أن الحسابات في منصات التواصل التي قدمتها الفتاة لا تخصه ولا يوجد دليل على ذلك، وطالب بصرف النظر عن الدعوى وإطلاق سراحه.

وفي وقت لاحق، انعقدت ‏جلسة في المحكمة بحضور والد الفتاة، الذي ادعى في الحق الخاص أن المتهم قذف ابنته وأنشأ حسابا ونشر صورها وشهر بها وأساء إلى سمعتها وطالب بمعاقبته طبقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وقدم الأب مقاطع فيديو لابنته ‏احتفظت بها، ونشرها المتهم مع صور وعبارات خارجة عن الأدب، تتضمن القذف الصريح وتشويه السمعة، ولم يكتف المدعى عليه بذلك، وعزز فعلته بنشر صورة لوالدة الفتاة.

وبعد توافر الدلائل، اعترف المتهم أمام المحكمة بأنه كان يتواصل مع الفتاة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لرغبته في الزواج منها غير أن أسرتها رفضت ما دعاه إلى إرسال الصور إلى والدها وهو في حالة غضب وأرجع تصرفه إلى أنه فعل ذلك “من باب النصيحة”.