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وفرق الهلال الأحمر تباشر

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم باتجاه طريق السيل

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم باتجاه طريق السيل
weam.co/565684
الوئام - متابعات

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عند الساعة ٩:٣٩م، بلاغا عن وجود حادث تصادم، باتجاه طريق السيل تحديدا مقابل محطة ساسكو باتجاه مكة، مما تسبب في عدد من الاصابات .

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث بإسم هيئة الهلال الأحمر في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق إسعافية للموقع بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني.

وأضاف أنه عند وصول أول فرقة للموقع عند الساعة ٩:٥٢م بمعدل استجابة قدره “١٣ دقيقة” من تلقي البلاغ، حيث اتضح أن بالموقع عدد ١١ إصابة، إثنتان منها متوسطة، فيما صنفت البقية بالبسيطة، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الاصابات والرعاية اللازمة ونقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

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