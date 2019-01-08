تعرض حياة طفلة للخطر بسبب سقوط “أرجوحة” منزلية

مكة - الوئام - محمد السويهري:

تعرضت حياة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات للخطر، بعد أن سقطت فوق صدرها “أرجوحة” منزلية، وجرى نقل الفتاة إلى مستشفى الولادة الأطفال بمكة المكرمة.

وأوضح المستشفى أنه جرى استقبال الطفلة وفحصها، وعمل أشعة تصويرية للقلب، وتبين أنها تعاني من تجمع دموي كبير حول القلب وإشتباه “تشقق في جدار البطين الأيمن في القلب”، مما يستوجب التدخل الجراحي السريع.

وتمكن فريق طبي بالمستشفى، من التعامل مع حالة الطفلة جراحيا بعد فتح الصدر والغشاء حول القلب، واستئصال التجمع الدموي، ثم تبين مكان التهتك والتشقق الموجود في جدار البطين الأيمن، وتم علاجه.