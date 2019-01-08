الوئام - متابعات

يلتقي منتخب العراق مع نظيره منتخب فيتنام، اليوم، على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في الإمارات، ويقع العراق ضمن المجموعة الرابعة التي تضم اليمن، فيتنام، وإيران.

مشاهدة مباراة العراق وفيتنام بث مباشر اليوم 8-1-2019 كأس آسيا 2019

ويسعى منتخب العراق لتحقيق الفوز في ضربة البداية نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2007، ويعد علي عدنان مدافع أتلانتا الإيطالي اللاعب الأبرز في تشكيلة منتخب العراق غياب جاستن ميرام الذي يلعب في الدوري الأمريكي بسبب الإصابة.

مشاهدة مباراة العراق وفيتنام بث مباشر اليوم 8-1-2019 كأس آسيا 2019

وسيفتقد العراق للاعبه علي حصني بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة بينما من المتوقع أن يلحق بالجولة الثانية أمام اليمن، يوم السبت المقبل، وقبل ختام منافسات المجموعة الرابعة بمواجهة مرتقبة أمام إيران.

موعد مباراة العراق وفيتنام بث مباشر اليوم 8-1-2019 كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخبي العراق وفيتنام، عصر اليوم، في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد مدينة زايد الرياضية، وتنقلها قناة Biensports Max1 HD.