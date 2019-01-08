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السكان سمعوا دوي انفجار كبير

مقتل وفقدان 4 بإنفجار في ناقلة نفط قبالة هونج كونج

مقتل وفقدان 4 بإنفجار في ناقلة نفط قبالة هونج كونج
weam.co/565694
هونج كونج- الوئام:

لقي شخصًا حتفه وفقد ثلاثة آخرون عقب اندلاع النيران في ناقلة نفط قبالة قبالة جزيرة لاما في هونج كونج.وأظهرت صورة نشرها موقع إلكتروني لإذاعة محلية، النيران المشتعلة في السفينة التي يبلغ طولها 144 مترًا، بالإضافة إلى دخان كثيف في السماء.

وذكرت الإذاعة أنه جرى إنقاذ 23 شخصًا، ونقل ما لايقل عن ثلاثة أشخاص للمستشفى لتلقى العلاج.
وكانت ناقلة النفط “اولاك فورتشن” المسجلة في فيتنام، قد وصلت هونج كونج قادمة من دونجوان في بيرل ريفر ديلتا في جنوب الصين.

وقال سكان بجزيرة لانتاو، أكبر جزر هونج كونج، إنهم سمعوا دوي انفجار كبير في وقت مبكر من اليوم، حيث أفاد البعض أن الانفجار أدى لاهتزاز النوافذ.

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