فتاة إيرانية تنهي حياتها.. والأسباب مجهولة

الوئام - وكالات

أقدمت فتاة إيرانية على الانتحار، اليوم، بأن ألقت بنفسها من أعلى جسر بمدينة زرقان، التابعة لمحافظة فارس، جنوبي البلاد.

وأفاد موقع “سبز بندار” بأن فتاة من مدينة زرقان التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران ألقت بنفسها من أعلى جسر على الطريق السريع الرابط بين محافظة شيراز وباقي المحافظات، مضيفا أنه “لم تعرف الأسباب التي دعت الفتاة إلى الانتحار بعد”.

من جانبه، قال مسؤول الطب الشرعي في محافظة مازندران شمالي إيران، إن 66 شخصا أقدموا على الانتحار، عبر تعاطي الحبوب المخدرة خلال الأشهر الستة الماضية.

ورأى خبراء في إيران أن الاقتصاد المضطرب والأسعار المرتفعة، وعدم وجود آفاق مستقبل أفضل، وخيبة أمل عميقة في الحياة، من بين الأسباب الرئيسية المؤدية للانتحار في البلاد.