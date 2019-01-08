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لشهر جمادى الأولى

إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي
weam.co/565700
الرياض- الوئام:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.985.324.304 ريالات، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.366.048.224 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 188.119.764 ريالاً، بينما تم صرف 99.659.816 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 331.469.500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.

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