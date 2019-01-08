كأول شركة سعودية متخصصة.. «درعه» تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

الرياض- الوئام:

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس الإثنين الموافق 07/01/2019 شركة درعه بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الرابعة عن فئة المنشآت الخدمية الكبيرة بالمستوى الفضي.

وبذلك تكون درعه أول شركة سعودية متخصصة في العطور والعود ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم تفوز بهذه الجائزة العظيمه والتي تضاهي في معاييرها مثيلاتها من جوائز الجودة العالمية كما أنها من الجوائز المميزة والرائدة وطنياً وإقليمياً وعالمياً من حيث سعيها للإرتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة العربية السعودية.

تسلم الجائزة عن شركة درعه رئيس مجلس إدارتها ومؤسسها الشيخ/ علي بن عوض آل هادي، الذي عبر عن سعادته البالغة بهذا الفوز وهذا التكريم قائلاً: “بفضل من الله وتوفيقه ثم بدعم من قيادتنا وحكومة خادم الحرمين الشريفين جاء هذا الفوز بعد مسيرة مع التميز والإبداع إمتدت لأكثر من أربعين عاماً حصلت خلالها درعه على العديد من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية.

لكن سعادتي الليلة ليست ككل سعادة، ففوز درعه بهذه الجائزة لدي أهم وأعظم من الجوائز التي نالتها على مدار تأريخها، كيف لا وهي جائزة تحمل إسم مؤسس هذه البلاد الطيبة وباني قواعدها الثابتة والراسخة-الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وأكد آل هادي في حديثه أن درعه منذ تأسيسها تحرص على التخطيط العلمي المبني على الدراسات والبحوث العلمية لتكون شركة وطنية رائدة وتنافسية ليس فقط على المستوى المحلي ولكن الدولي.

وبناءً على ذلك تملك درعه اليوم أكثر من 750 متجراً في جميع مناطق المملكة، وأكثر من 19 ماركة مسجلة في فرنسا وفي المملكة في عشرة أنشطة رئيسية منها: العطور، العود، مستحضرات التجميل، العناية بالجسم، والتي تصنع وفق معايير عالمية تنافسية معترف بها دولياً وبالشراكة مع كبريات الشركات العالمية الأوروبية، خاصة الفرنسية والرائدة في صناعة الماركات العالمية المتداولة اليوم عالمياً في مجال صناعة العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم.

وأبان آل هادي حرص درعه على تطبيق معايير رؤوية المملكة التي يرسمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، والتزامها بمبدأ التطوير والتحسين المستمر وتعزيز المكانة التنافسية لدرعه سعيا نحو تقديم منتجات تلبي رغبات وتطلعات المستهلكين لتحقيق أعلى مستويات الجودة والرضا مع تكريس الشعور بالسعادة في نفوسهم.