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لكن حياتهم ليست في خطر

إصابة 20 تلميذًا في هجوم نفذه رجل في بكين

إصابة 20 تلميذًا في هجوم نفذه رجل في بكين
weam.co/565705
بكين- الوئام:

أصيب 20 تلميذًا في مدرسة ابتدائية إثر هجوم نفذه رجل، الثلاثاء في بكين، وفقًا للسلطات المحلية.ووقع الهجوم صباح اليوم في مدرسة شيوانشيفوتشياو الابتدائية، وفقًا لما ذكرته حكومة منطقة شيتشنج وسط بكين. وتم نقل جميع التلاميذ الـ 20 المصابين إلى المستشفى.

وقالت السلطات: إن ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة، لكن حياتهم ليست في خطر”. وألقت الشرطة القبض على المشتبه به. ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.

وتحدث الاعتداءات على أطفال المدارس بشكل متكرر في الصين، ويلقى باللوم بشكل عام فيها على أشخاص مرضى عقليًا يحملون ضغائن ضد المجتمع.

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