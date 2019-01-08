التعليقات: 0

ومتابعون يحذفون التطبيق

موجة غضب بسبب استفزاز “أمازون” للمسلمين.. وهاشتاج يتصدر “تويتر”

موجة غضب بسبب استفزاز “أمازون” للمسلمين.. وهاشتاج يتصدر “تويتر”
weam.co/565711
الوئام - متابعات

دشن متابعون ونشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج “أمازون تستفز المسلمين”، الذي احتل المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر تداولا، على ترند الإمارات، في ظل دعوات غاضبة تطالب بمقاطعة الشركة الأمريكية المتخصصة في الإلكترونيات، بسبب عرض منتجات على موقعها “تسيء للإسلام والمسلمين” حول العالم.

بينما نشر المشاركون على هاشتاج “أمازون تستفز المسلمين”، صورا من موقع أمازون، الذي يعرض للبيع سجاد ووسائد للمقاعد ومفروشات للمرحاض، تحمل جميعها رسومات لمساجد وأبواب مساجد، إضافة إلى كلمات من آيات القرآن الكريم، كما جاء فى بعض المنتجات المعروضة على أمازون مفروشات للمرحاض والمقاعد مرسوم عليها الحجاب وهو رداء خاص للمرأة المسلمة.

وقال موقع “اليوم السابع” إنه بتصفح موقع أمازون، تم التأكد من وجود بعض هذه المنتجات مثل الحجاب وأبواب المساجد، إضافة إلى آيات من القرآن مرسومة على “بادة ماوس”، ولكن بالبحث عن صورة سجادة المرحاض المرسوم عليها المصحف والمسبحة، لم تتوفر تلك النتيجة على الموقع، دون أن يتضح ما إذا كان المنتج تم حذفه أم أنه لم يكن موجود من الأساس.

واستغل المتابعون ورواد هاشتاج “أمازون تستفز المسلمين”، للمطالبة بمقاطعة الشركة وعدم شراء منتجات من خلالها، وذلك ردًا على تطاولها على الدين الإسلامى، فيما شدد مشاركون على الهاشتاج، أنه لابد من وجود فعل وألا يكون موقفهم مجرد “كلام فقط”، ولذلك حذفوا تطبيق أمازون من على هواتفهم الجوالة، والتقطوا صور لشاشة الهاتف أثناء الحذف وشاركوا بها على الهاشتاج.

روابط ذات صلة

“حساب المواطن”: 3 أيام على تسجيل الدفعة القادمة

“حساب المواطن”: 3 أيام على تسجيل الدفعة القادمة

فندق رواندا

فندق رواندا

“فيسبوك” يتصدر قائمة الشركات التقنية غير الموثوق بها

“فيسبوك” يتصدر قائمة الشركات التقنية غير الموثوق بها

أكواد برمجية خبيثة بالصور الساخرة على “تويتر” لاختراق الحسابات

أكواد برمجية خبيثة بالصور الساخرة على “تويتر” لاختراق الحسابات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>