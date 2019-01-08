موجة غضب بسبب استفزاز “أمازون” للمسلمين.. وهاشتاج يتصدر “تويتر”

الوئام - متابعات

دشن متابعون ونشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج “أمازون تستفز المسلمين”، الذي احتل المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر تداولا، على ترند الإمارات، في ظل دعوات غاضبة تطالب بمقاطعة الشركة الأمريكية المتخصصة في الإلكترونيات، بسبب عرض منتجات على موقعها “تسيء للإسلام والمسلمين” حول العالم.

بينما نشر المشاركون على هاشتاج “أمازون تستفز المسلمين”، صورا من موقع أمازون، الذي يعرض للبيع سجاد ووسائد للمقاعد ومفروشات للمرحاض، تحمل جميعها رسومات لمساجد وأبواب مساجد، إضافة إلى كلمات من آيات القرآن الكريم، كما جاء فى بعض المنتجات المعروضة على أمازون مفروشات للمرحاض والمقاعد مرسوم عليها الحجاب وهو رداء خاص للمرأة المسلمة.

وقال موقع “اليوم السابع” إنه بتصفح موقع أمازون، تم التأكد من وجود بعض هذه المنتجات مثل الحجاب وأبواب المساجد، إضافة إلى آيات من القرآن مرسومة على “بادة ماوس”، ولكن بالبحث عن صورة سجادة المرحاض المرسوم عليها المصحف والمسبحة، لم تتوفر تلك النتيجة على الموقع، دون أن يتضح ما إذا كان المنتج تم حذفه أم أنه لم يكن موجود من الأساس.

واستغل المتابعون ورواد هاشتاج “أمازون تستفز المسلمين”، للمطالبة بمقاطعة الشركة وعدم شراء منتجات من خلالها، وذلك ردًا على تطاولها على الدين الإسلامى، فيما شدد مشاركون على الهاشتاج، أنه لابد من وجود فعل وألا يكون موقفهم مجرد “كلام فقط”، ولذلك حذفوا تطبيق أمازون من على هواتفهم الجوالة، والتقطوا صور لشاشة الهاتف أثناء الحذف وشاركوا بها على الهاشتاج.