كأس إنجلترا: قرعة الدور الرابع تضع آرسنال في مواجهة يونايتد

لندن- الوئام:

أسفرت قرعة الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA Cup) عن مواجهة من العيار الثقيل بين آرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب (الإمارات)، فيما جاءت المباريات الأخرى متوازنة.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

– سوانزي سيتي، القسم الثاني، أمام جيلينجهام، القسم الثالث.

– ويمبلدون، القسم الثالث، أمام وست هام يونايتد.

– شروزبيري، القسم الثالث، أو ستوك سيتي، القسم الثاني، أمام وولفرهامبتون.

– ميلوال، القسم الثاني، أمام إيفرتون.

– برايتون آند هوف ألبيون ضد وست بروميتش ألبيون، القسم الثاني.

– بريستول سيتي، القسم الثاني، ضد بولتون واندررز، القسم الثاني.

– أكرينجتون ستانلي، القسم الثالث، ضد ديربي كاوني، القسم الثاني، أو ساوثامبتون.

– دونكاستر روفرز، القسم الثالث، ضد أولدهام أثلتيك، القسم الرابع.

– تشيلسي أمام شيفلد وينزداي، القسم الثاني، أو لوتون تاون، القسم الثالث.

– نيوكاسل يونايتد أو بلاكبيرن روفرز، القسم الثاني، ضد واتفورد.

– ميدلسبره، القسم الثاني، أمام واتفورد.

– مانشستر سيتي أمام بيرنلي.

– بارنيت، القسم الخامس، ضد برينتفورد، القسم الثاني.

– بورتسموث، القسم الثالث، أمام كوينز بارك رينجرز، القسم الثاني.

– آرسنال ضد مانشستر يونايتد.

– كريستال بالاس أمام توتنهام هوتسبر.

يذكر أن مواجهات الدور الرابع (دور الـ32) ستقام خلال الفترة من 25 وحتى 28 يناير (كانون الثاني) الجاري.