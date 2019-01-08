مقتل خمسة إرهابيين والقبض على اثنين في القطيف

القطيف- الوئام:

تمكنت قوات الأمن السعودية الخاصة من القضاء على خمسة إرهابيين والقبض على اثنين آخرين في محافظة القطيف.

وبحسب التفاصيل، قامت قوات الأمن الخاصة برصد ومتابعة سبعة مطلوبين من الدرجة الأولى في محافظة القطيف، وعلى إثر ذلك تمت المداهمة، وطالبتهم القوات بتسليم أنفسهم لكنهم فتحوا النار ما دفع القوات لإطلاق النار عليهم وقتل خمسة من المطلوبين فيما سلم أحدهم نفسه وألقي القبض على آخر.

وكشفت مصادر أمنية، أن المطلوبين الذي اشتبكوا مع رجال الأمن في القطيف من خارج القوائم المعلنة، ومتورطون باستهداف الأمن وتعطيل مشاريع التنمية في القطيف.