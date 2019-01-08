وظائف شاغرة بالشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني

الوئام - متابعات

أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية” بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” عن توفر وظيفة هندسية شاغرة، للعمل بمسمى “مهندس مبيعات Sales Engineer”، وذلك وفقا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة.

3- يفضّل وجود شهادة مهنية.

4- خبرة أكثر من ثلاث سنوات في مجال المبيعات.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/04/07، ولمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:

http://career.taqnia.com/job-detail.php?jid=897402