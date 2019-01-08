المملكة تشارك في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا”

الوئام - واس

تشارك المملكة ممثلة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في أعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا”، بوفد برئاسة معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، وذلك خلال الفترة من 10 – 13 يناير الجاري في أبو ظبي.

وانضمت المملكة لعضوية الوكالة منذ 29 يناير 2012م، وتسهم في العديد من اجتماعاتها ومشاريعها وعلى رأسها مشروع الأطلس العالمي لمصادر الطاقة المتجددة.

يشار إلى أن المملكة تعمل على تنويع مزيج الطاقة المحلي من خلال إدخال مصادر بديلة للطاقة، كالطاقة الشمسية والطاقة الجيوحرارية وطاقة الرياح, بالإضافة إلى تحويل النفايات إلى طاقة، حيث تقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالعديد من الخطوات في هذا المجال من خلال المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة الذي تشرف عليه المدينة وبمشاركة من الجهات ذات العلاقة.

وتتوفر خدمات المركز للمستفيدين في قطاع الطاقة المتجددة من خلال “بوابة أطلس مصادر الطاقة المتجددة”، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى التي تسهم في تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة، ومن ذلك توطين تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها بأنواعها المختلفة كتحلية المياه باستخدام الطاقة الحرارية الشمسية المركزة والاستثمار بها، وتطوير الكوادر البشرية اللازمة وذلك لتلبية تطلعات واحتياجات هذا القطاع الحيوي من الكوادر الوطنية ذات الكفاءة والقدرات المطلوبة.