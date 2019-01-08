الروبوت “صوفيا” يدخل مجال الصناعات البلاستيكية والنفطية بدبي

وكالات - الوئام:

ظهر الروبوت “صوفيا” في معرض عرب بلاست، المنعقد في مدينة دبي الإماراتية، للترويج للصناعات البلاستيكية الآمنة، والصناعات النفطية والبتروكيماويات.

ويعد الروبوت “صوفيا” أكثر أنواع الروبوت ذكاء، ومن شدة ذكاءه ومحاكاته للإنسان، نال الجنسية السعودية.

وتجول “صوفيا” في أجنحة (عرب بلاست 2019)، وهو أكبر معرض لصناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقام المعرض في مركز دبي الدولي للمؤتمرات بمشاركة 900 شركة من 32 دولة.

وأبهر الروبوت زوار أجنحة المانيا ومصر والسعودية، لقدرته على التحاور مع الضيوف، والإجابة عن استفساراتهم حول المستقبل.

وقال رشيد مبيض مدير المعرض، إن صوفيا لم يكتف فقط بالتفاعل مع الزوار، ولكنه قدم إجابات سريعة وحلولا لاستفسارات زوار المعرض فيما يخص قطاع البلاستيك والبتروكيماويات.

وقال ساتيش كانا، المدير العام لشركة الفجر المنظمة للمعرض إن صناعة البلاستيك والبتروكيماويات تقود إلى اتجاهات جديدة في جميع أنحاء العالم، وفي السنوات القادمة، لن يتم وضع هذه الصناعة لتحقيق نمو قوي فحسب، بل ستكون أيضا واحدة من القطاعات الرائدة التي تقود اقتصاد الدول المنتجة للنفط .