أردوغان يهاجم بولتون ويرفض لقاءه في أنقرة

الوئام - وكالات

رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية.

وهاجم أردوغان تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بشأن رغبة واشنطن الحصول على ضمانات من أنقرة بعد مهاجمة قوات سوريا الديمقراطية، واصفا تصريحاته بأنها “غير مقبولة” ،

وهاجم أردوغان تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بشأن رغبة واشنطن الحصول على ضمانات من أنقرة بعد مهاجمة قوات سوريا الديمقراطية، واصفا تصريحاته بأنها “غير مقبولة” ، وذلك بعد ساعات من لقاء بولتون مسؤولين أتراك بارزين في أنقرة لمناقشة مصير الأكراد في سوريا في ضوء الانسحاب الأميركي المزمع من سوريا .

وقال الرئيس التركي: “لا يمكن قبول التصريحات التي أدلى بها بولتون بشأن سوريا في إسرائيل.. ورغم الاتفاق الواضح مع الرئيس دونالد ترامب إلا أن عناصر في الإدارة الأمريكية تقول أمورا مختلفة”.

وتابع: “مستشار الأمن القومي الأمريكي ارتكب خطأ جسيما في تصريحاته بشأن سوريا، ولن نستطيع تقديم تنازلات في مجال مكافحة الإرهاب”.

وقال بولتون إنه يسعى للحصول على ضمانات بأن تركيا لن تقدم على مهاجمة القوات الكردية في سوريا المتحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش المتشدد، مضيفا أن هذا “شرط” الرئيس دونالد ترامب للانسحاب المخطط له للقوات الأميركية من شمال شرقي سوريا.ولم يتضح على الفور إن كان هذا المسعى قد تحقق.