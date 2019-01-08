وزير الخارجية اليمني: صبر القوات المشتركة على خروق الحوثيين سينفد

الوئام- متابعات

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن تعثر تنفيذ اتفاق السويد بسبب عدم انصياع الحوثيين لبنوده، مشيرًا إلى أن الميليشيات الانقلابية مستمرة في خرق وقف إطلاق النار وتعزيز قواتها وحفر الخنادق في الحديدة.

وأضاف في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة، مطالبًا الأمم المتحدة بتسليم الحكومة اليمنية آليات عمل لتنفيذ الاتفاق لدراستها وتحديد الموقف منها.

وقال “اليماني”، إن الحكومة مستعدة للمشاركة في أي مشاورات سياسية تدعو لها الأمم المتحدة بشرط تنفيذ اتفاق السويد، مؤكدًا أن صبر القوات المشتركة على خروق الحوثيين سينفد وهذا يهدد اتفاق السويد.