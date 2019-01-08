بالتزامن مع خسارتها “أمم أفريقيا”.. جنوب أفريقيا تضبط 700 كيلوجرام من الكوكايين

وكالات - الوئام:

ضبطت الشرطة في جنوب أفريقيا 700 كيلوجرام من مخدر الكوكايين، بقيمة 51 مليون دولار، على متن ناقلة حاويات كانت ترسو بالقرب من مدينة بورت إليزابيث.

وأفادت وكالة الانباء الافريقية اليوم الثلاثاء، بأن كلبا بوليسيا اكتشف وجود المخدرات في حاوية كانت موجودة بين أكثر من 3000 حاوية أخرى، على متن السفينة القادمة من البرازيل.

وأوضحت وكالة الانباء أن الكوكايين – الذي تم ضبطه أمس الاثنين – كان من المقرر أن يتم شحنه إلى سنغافورة والهند.

ولم تقم الشرطة حتى الان بأي عمليات اعتقال على خلفية المضبوطات، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء.

وكانت جنوب أفريقيا خسرت في منافسة أمام مصر، اليوم الثلاثاء، لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها المقبلة صيف هذا العام.

وبعد منافسة مع جنوب إفريقيا، صوتت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري التي اجتمعت اليوم في العاصمة السنغالية دكار، لصالح استضافة مصر البطولة المقررة بين 15 حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين، والتي ستكون الأكبر في تاريخ البطولات القارية بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16.