الجيش اليمني يسيطر على جبل الحمراء بمحافظة صعدة

الوئام- واس

سيطرت قوات الجيش اليمني بمحافظة صعدة الليلة الماضية، على مواقع جديدة تطل على منطقة الرزامي بعد معارك شرسة خاضتها مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن قوات اللواء حرب واحد مشاة جبلي مسنودة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على جبل الحمراء المطل على منطقة الرزامي التي دخلت ضمن مدى مدفعية قوات الجيش الوطني.

وأوضح المصدر العسكري، أن السيطرة على جبل الحمراء بالرزامي هو قطع لخط أمدادات الميليشيا الحوثية الى عدة مواقع مهمة كانت تتخذها نقطة انطلاق لتهديد الحدود اليمنية السعودية.