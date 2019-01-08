التعليقات: 0

ويقطع خطوط إمداد الميليشيا الحوثية

الجيش اليمني يسيطر على جبل الحمراء بمحافظة صعدة

الجيش اليمني يسيطر على جبل الحمراء بمحافظة صعدة
weam.co/565800
الوئام- واس

سيطرت قوات الجيش اليمني بمحافظة صعدة الليلة الماضية، على مواقع جديدة تطل على منطقة الرزامي بعد معارك شرسة خاضتها مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن قوات اللواء حرب واحد مشاة جبلي مسنودة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على جبل الحمراء المطل على منطقة الرزامي التي دخلت ضمن مدى مدفعية قوات الجيش الوطني.

وأوضح المصدر العسكري، أن السيطرة على جبل الحمراء بالرزامي هو قطع لخط أمدادات الميليشيا الحوثية الى عدة مواقع مهمة كانت تتخذها نقطة انطلاق لتهديد الحدود اليمنية السعودية.

روابط ذات صلة

اليمن.. قوات الجيش تحرر مناطق جديدة في الجوف

اليمن.. قوات الجيش تحرر مناطق جديدة في الجوف

الجيش اليمني يسقط طائرتين بدون طيار لمليشيا الحوثي

الجيش اليمني يسقط طائرتين بدون طيار لمليشيا الحوثي

اليمن.. مقتل 8 من ميليشيات الحوثي حاولوا التسلل لمواقع الجيش في الجوف

اليمن.. مقتل 8 من ميليشيات الحوثي حاولوا التسلل لمواقع الجيش في الجوف

التحالف: 368 خرقا من ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في الحديدة

التحالف: 368 خرقا من ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في الحديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>