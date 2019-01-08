“العصيمي” يحتفل بزواج ابنه “شجعان” في مدينة الرياض

الرياض- الوئام

احتفى ردن بن غازي العصيمي في قاعة النخيل بنادي ضباط القوات المسلحه بمدينة الرياض بمناسبة زواج ابنه شجعان بن ردن شقيق الزميل الإعلامي حجب العصيمي.

وحضر الحفل، صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود العبدالله الفيصل، وعدد من المسؤولين والمشايخ والأعيان والأقارب والأصدقاء.

وعبّر العريس شجعان بن ردن، عن خالص شكره وتقديره لأصحاب السمو الملكي ولأصحاب السمو الأمراء الذين شاركوه فرحته ومن اتصل منهم وهنأ هاتفيًا وجميع من لم تمكنه ظروفه من الحضور.

وتبارك “الوئام”، للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.