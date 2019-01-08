سياحة الباحة تغلق 7 منشآت

واس - الوئام:

قام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة منذ بداية العام الهجري 1440هـ , بجولات رقابية على منشآت دور الايواء السياحي لتحسن جودة الخدمات المقدمة للنزلاء وحماية المنافسة العادلة بين المستثمرين.

ونوه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة زاهر بن محمد الشهري, أنه نتج عن تلك الزيارات إغلاق 7 منشآت غير مطابقة لمعايير الترخيص والتصنيف المعتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما بلغ عدد المنشآت التي جرى الترخيص لها خلال 4 أشهر الماضية 8.

يُذكر أن فرع الهيئة بمنطقة الباحة يقوم بجولات رقابية وتفتيشية دورية على جميع الأنشطة السياحية بالمنطقة لضبط الجودة ومتابعة توطين الأنشطة السياحية والتواصل مع المستثمرين والشركاء من الجهات الحكومية للرقي بالخدمات المقدمة في دور الإيواء السياحي.