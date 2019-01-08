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توظيف 69 سيدة من مستفيدات الضمان في الرياض

توظيف 69 سيدة من مستفيدات الضمان في الرياض
weam.co/565823
الرياض- الوئام
تمكن مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض خلال الأربعة أشهر الماضية من توفير فرص العمل لـ69 سيدة من مستفيداته وإلحاقهن بسوق العمل بحسب رغباتهن وقدراتهن وبما يتوافق مع شروط ومتطلبات هذه الوظائف.
أوضحت ذلك مديرة المكتب بالإنابة نوف الدوسري، التي أشارت إلى جهود قسم التمكين في توفير هذه الوظائف من خلال التواصل مع كبرى الشركات والمؤسسات الأهلية وعقد ملتقيات التوظيف الدورية لاستقطاب رواد الأعمال والقطاع الخاص ثم طرح الوظائف المطلوبة ومطابقتها بقاعدة البيانات للمستفيدات لتوظيفهن والمساهمة في استقلالية المرأة الضمانية ماديًا وتمكينها، كاشفةً عن أنه يحق للمرأة الضمانية الموظفة ترك العمل والعودة للاستفادة من خدمات الضمان وفق ضوابط محددة أعدت لذلك حيث يقوم المكتب بمتابعة وضع المستفيدة وظيفيًا لمدة عام كامل للتأكد من مدى مناسبة الوظيفة لها وحل كافة المشكلات التي قد تواجهها في بيئة العمل.
وذكرت “الدوسري”، أن المكتب يهدف من خلال هذه الجهود إلى تحويل مستفيدات الضمان من الرعوية إلى التنموية في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين الوظائف ودعم تمكين المرأة في مختلف المجالات.
من جهة أخرى وضمن الأنشطة الداخلية للمكتب، تم تفعيل اليوم العالمي للغة العربية واليوم العالمي للتطوع بحضور 70 موظفة ومستفيدة.

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