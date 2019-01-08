أمانة جدة تزيل 40 حظيرة للإبل وتصادر أخشابا مخالفة بالمليساء

جدة- الوئام

أزالت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 40 حظيرة للإبل على الطريق الممتد بين سوق الصواريخ والاستاد الرياضي، وذلك ضمن جهودها في معالجة التلوث البصري والبيئي للحد من الممارسات العشوائية على الطرق وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأوضح رئيس بلدية المليساء المهندس أحمد الزهراني, أن جهود البلدية في الموقع أسفرت عن إزالة 25 خزان مياه, وست بسطات عشوائية تمارس بيع الحليب بطريقة مخالفة وتفتقر للاشتراطات الصحية، لافتًا النظر إلى أن الموقع وبالتنسيق مع الجهات المختصة يشهد جولات ميدانية متواصلة لمنع المخالفات ومظاهر التلوث.

من جهة أخرى داهمت بلدية المليساء موقعًا بحي السرورية جنوب المحافظة يعرض أخشابًا معدة للبيع في أراضي فضاء وبطريقة عشوائية، وجرى سحب خمس سيارات وإزالة كميات كبيرة من الأخشاب، وما زالت الجهود تتواصل في نطاق البلدية لمتابعة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق وفي الأراضي الفضاء وداخل الأحياء.