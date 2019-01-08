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CNN: اجتماع بين غريفيث وهادي في السعودية

CNN: اجتماع بين غريفيث وهادي في السعودية
weam.co/565837

قالت مصادر إن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث سيعقد محادثات مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء.

وأضافت أنه منوالمقرر أن يضع الطرفان عدة قضايا على الطاولة، وعلى رأسها تطبيق اتفاق ستوكهولم خلال محادثات السويد الأخيرة بين الحوثيين والحكومة اليمنية، وجولة المفاوضات المقبلة بين الأطراف المتنازعة والمزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، كما أنه من المقرر عقد اجتماع في الأردن حول الوضع الاقتصادي في اليمن.

 

وقال مصدر ل “CNN” إن هذا الاجتماع سيكون تحضيريا لمناقشة الوضع الاقتصادي في اليمن والأمور التقنية المتعلقة به ومن ضمنها حركة الأموال في الاقتصاد وتوحيد البنك المركزي.

يذكر أيضا أن محادثات ستوكهولم قد أثمرت عن اتفاق يفضي إلى انسحاب الحوثيين من ميناء الحُديدة الاستراتيجي والذي يشكل شريان حياة لليمنيين، ولم يؤكد المسؤول الأممي ما إذا كان ذلك قد حدث بالفعل.

 

 

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