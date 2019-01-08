افتتاح أول مدرسة للطفولة المبكرة تم دمج رياض الأطفال مع صفوف أول وثاني وثالث ابتدائي

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

دشنت وزارة التعليم اليوم أول مدرسة حكومية في مرحلة الطفولة المبكرة في الروضة ال14 في تعليم تبوك , وقالت مديرة عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم ندى إسماعيل:

” سعدت اليوم بحضور افتتاح أول مدرسة حكومية فيها دمج للصف الأول ابتدائي مع رياض الأطفال في مدرسة واحدة حيث تعتبر هذه المدرسة هي النواة الأولى للمدارس الحكومية في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تشمل دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية ( أول وثاني وثالث ابتدائي) والتي تتوافق مع هيكلة الوزارة الجديدة وبإذن الله في الزيارة المقبلة ستكون جميع مدارس منطقة تبوك ضمن مدارس الطفولة المبكرة كما هو الحال بإذن الله في جميع مدارس الوزارة” .

وثمنت مديرة عام الطفولة المبكرة بالوزارة جهود إدارة تعليم تبوك في هذا الصدد مؤكدة على أنه كان لتعليم تبوك المبادرة الأولى في هذا المجال بالاستعداد والجاهزية لتطبيق التجربة في مدارس المنطقة وهو ماتم بالفعل اليوم في مدرسة نموذجية حكومية.

جاء ذلك خلال حضورها صباح اليوم حفل تدشين أول مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى المملكة في الروضة ال14 بتعليم تبوك , إذ افتتح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري المدرسة بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري ومساعدي مدير التعليم ومدير إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية العميد الركن أحمد بن محمد الشمراني وعدد من مدراء الإدارات بتعليم تبوك ، وسلم مدير التعليم في ختام جولة على مرافق المدرسة درعاً تذكارياً لقائد المنطقة كما كرم عددا من الداعمين.

من جهتها أوضحت مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك مرفت الثمالي أن أول مدرسة للطفولة المبكرة التي تم تدشينها اليوم تضم 44 طالبا وطالبة يدرسون في خمس فصول في الصف الأول الابتدائي وتم تحديد فصول للطلاب وفصول أخرى للطالبات بإشراف نخبة من المعلمات المؤهلات وتضم المدرسة 26 من المرافق التعليمية والمقصف المدرسي والملاعب ووسائل التعليم الحديثة وأضافت أن المرحلة الثانية ستشهد توسعا أكبر في افتتاح مدارس الطفولة المبكرة .