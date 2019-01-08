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بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف

شاهد .. إتلاف عدة مصانع للخمور وضبط كميات من المخدارت في الرياض

شاهد .. إتلاف عدة مصانع للخمور وضبط كميات من المخدارت في الرياض
weam.co/565871
الوئام-الرياض
في إطار التعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وشرطة المنطقة تم ضبط وإتلاف عدة مصانع للخمور أحدها داخل أحد الأودية بمدينة الرياض، وتديره مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم في البلاد بصورة غير نظامية.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن مراكز هيئة بمدينة الرياض تلقت بلاغات عن مواقع المصانع داخل نطاق عملها، وقامت بإبلاغ الشرطة والتنسيق لضبطها.
وأضاف السبر أنه وجد بداخل المصانع أدوات تصنيع الخمور، وكميات من الخمور المحلية والمهربة؛ جرى ضبطها وإتلافها.
وأردف متحدث الأمر بالمعروف بالرياض أنه وخلال جولات الهيئة الميدانية وبالتعاون والتنسيق مع فرق مكافحة المخدرات بالرياض تم ضبط كميات محدودة من الحشيش والحبوب المخدرة الكبتاجون بلغ عددها 532 حبة كبتاجون و25 حزمة قات.

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