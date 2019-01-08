لاعب فنلندي ينسحب من معسكر منتخبه في قطر: لا أريد مخالفة قيمي

الوئام - متابعات

قرر ريكو ريسكي مهاجم المنتخب الفنلندي عدم المشاركة مع منتخب بلاده في معسكره الشتوي بقطر، حتى لا يخالف قيمه.

وأضاف ريسكي 29 عاما لصحيفة “هلسينجين ساناموت” الثلاثاء، “لن ألعب هناك. أعتذر. أريد أن ألتزم بقيمي”.

وأوضح ريسكي أنه أخبر مسؤولي المنتخب الوطني بقرار عدم المشاركة في المعسكر الشتوي في قطر، وأبدى ماركو كاناريفا مدرب منتخب فنلندا احترامه لقرار اللاعب، وقال كاناريفا “إذا أراد لاعب عدم المشاركة في معسكراتنا التدريبية فأنا أحترم ذلك تماما”.

وشدد المدرب على أن قرار ريسكي لا يعني استبعاده من صفوف المنتخب الوطني مستقبلا، وأكد كاناريفا أن معسكر قطر في غاية الأهمية لفريقه استعدادا لتصفيات يورو 2020.