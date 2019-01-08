الأخضر السعودي يفتتح مشواره الآسيوي برباعية في مرمى الكوري

ابراهيم ال صالح

حقق المنتخب السعودي، مساء اليوم، فوزه الأول في أولى لقاءاته ببطولة أمم آسيا 2019 أمام نظيره المنتخب الكوري الشمالي على ملعب راشد بدبي بنتيجة 4-0.

دخل المنتخب السعودي اللقاء بتشكيل أساسي مكون من محمد العويس ومحمد الـفتيل والبليهي والشهراني والبريك وعطيف والدوسري والبيشي وهتان والمقهوي وفي المقدمة فهد المولد.

بدأ الاخضر السعودي بقوة هجومية على المرمى الكوري المتكتل، وحاول الصقور إضافة أولى أهداف المباراة في أاول ربع ساعة من الشوط الأول ولكن صعوبة التكتل الدفاعي جعل الصقور يحاولون مرارًا و تكرارًا.

في الدقيقة الـ28 تقدم هتان باهبري داخل منطقة الجزاء و قام بالمراوغة والتسديد لتسكن الكرة شباك الكوريين ويعلن هدف الأخضر الأول.

استمر المنتخب السعودي بالضغط على المرمى الكوري و بالدقيقة الـ37 تحصل حسين المقهوي على ركلة حرة مباشرة قام بتنفيذها وإرسالها إلى داخل المنطقة الجزاء ليقوم محمد آل فتيل بضرب الكرة بقدمه لتدخل الشباك الكورية وتعلن هدف الأخضر الثاني.

قبل نهاية الشوط الأول تحصل كوانغ سون هان على بطاقة صفراء ثانية ليطرده الحكم ويلعب المنتخب الكوري بـعشرة لاعبين، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر السعودي على المنتخب الكوري بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني شهدت أول ربع ساعة من زمن الشوط تراجع المنتخبين مع فرص خطيرة ولكن دفاعات الفريقين قللت من الخطورة، بالدقيقة الـ60 سدد ياسر الشهراني تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى، وبعدها بدقيقتين تقدم المولد داخل منطقة الجزاء و قام بالمراوغة من الدفاعات الكورية ليسدد الكرة وتمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة الـ69 تقدم البيشي ومرر كرة داخل منطقة الجزاء لقائد المنتخب سالم الدوسري ليراوغ من الدفاع الكوري ويسدد الكرة لتسكن الشباك الكورية.

واصل الأخضر تألقه مع محاولات كورية أبعدها الحارس محمد العويس، وفي الدقيقة الـ86 مرر حمدان الشمراني البديل تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء لفهد المولد ليحقق هدف الأخضر الرابع، استمر الضغط حتى أطلق الحكم صافرة المباراة.

بهذه النتيجة حقق المنتخب السعودي أول ثلاثة نقاط في كاس أمم آسيا 2019م وسيخوض ثاني لقاءاته يوم السبت المقبل أمام المنتخب اللبناني.