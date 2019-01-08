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الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري رجل مباراة #السعودية_كوريا الشمالية

الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري رجل مباراة #السعودية_كوريا الشمالية
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عبد العزيز السديري

اختار الاتحاد الآسيوي  سالم الدوسري كأفضل لاعب في مباراة الأخضر وكوريا الشمالية.

تمكن ثنائي الوسط للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم سالم الدوسري وهتان باهبري من دخول قائمة الأرقام القياسية في تاريخ المنتخب، بعد تمكنهما من هز شباك كوريا الشمالية في اللقاء الذي انتصر فيه الأخضر برباعية ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة كأس آسيا للمنتخبات.

سالم الدوسري أصبح خامس لاعبٍ سعودي يتمكن من التسجيل في بطولتي كأس العالم وكأس آسيا للمنتخبات، بعد سعيد العويران ويوسف الثنيان وسامي الجابر وياسر القحطاني.

وتمكن نجم الشباب هتان باهبري من تسجيل عبد العزيز السديريهدف الألفية الأولى في تاريخ المنتخب السعودي، بعد افتتاحه لمهرجان الأهداف مساء اليوم في شباك خصمه الكوري.

 

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