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اشتعل في محولات الكهرباء

حريق في السفارة المصرية لدى الجزائر

حريق في السفارة المصرية لدى الجزائر
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الوئام-متابعات

استطاعت فرق الإطفاء في الجزائر  السيطرة على حريق نشبّ  بمقر السفارة المصرية في الجزائر مساء اليوم الثلاثاء، أدى إلى احتراق المحولات الكهربائية.

وقال السفير المصري لدّى الجزائر، أيمن مشرفة، إن الحريق شب في غرفة المحولات الكهربائية، واستطاع رجال الإطفاء الجزائريون إخماد الحريق، وتبين أنه نتيجة ماس كهربائي.

وأضاف أنه تم إخلاء القسم القنصلي خلال التعامل مع الحريق، لافتًا إلى أن الحريق تسبب في دمار المحولات الكهربائية، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وتقع السفارة المصرية في الجزائر في حي حيدرة، وهو يعرف بأنه حي دبلوماسي، إذ يضم العديد من السفارات، ومنها سفارة فرنسا التي تجاور السفارة المصرية.

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