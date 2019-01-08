من أجل الشباب.. الأردن يعيد النظر في نظام الحج

يعيد الأردن النظر في نظام الحج المعمول به حاليا في البلاد، والذي يتم من خلاله اختيار الحجاج ضمن حصة الأردن.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون و المقدسات الإسلامية أن “مجلس الأوقاف (أعلى مرجع مسؤول في الوزارة) يدرس إعادة النظر بنظام الحج المعمول به حالياً والذي يتم من خلاله اختيار حجاج المملكة ضمن بعثاتها الرسمية”.

واعتبر مجلس الأوقاف الأردني رغبته هذه خطوة لإعطاء فرصة أكبر للشباب لأداء فريضة الحج وذلك من خلال إدخال نظام القرعة على جزء من “الكوتا” الرسمية إضافة إلى معيار السن المعمول به حالياً والذي يختار الأكبر سناً.

وقال المسؤول الأردني إن إدخال نظام القرعة على جزء من كوتا (حصة) المملكة سيؤدي إلى نقلة كبيرة في تطوير نظام اختيار الحجاج الأردنيين ويعطي الفرصة أمام الشباب الراغب بأداء فريضة الحج، مبيناً أن الوزارة عملت بهذا النظام في سنوات سابقة وأثبت نجاحه في تنويع الفئات العمرية للحجاج الأردنيين.