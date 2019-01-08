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في انطلاقة كأس آسيا

بعد 12 عاما .. شباك الأخضر “كلين شيت” بوجود العويس #السعوديه_كوريا_الشماليه

بعد 12 عاما .. شباك الأخضر “كلين شيت” بوجود العويس #السعوديه_كوريا_الشماليه
weam.co/565920
الوئام-الرياض-ابراهيم ال صالح

حقق الحارس الدولي للمنتخب السعودي محمد العويس “ الكلين شيت “ بعد غياب 12 عام بعد أن حققه حارس المنتخب الاسبق ياسر المسيلم في عام 2007م امام البحرين و الذي وصل المنتخب السعودي النهائي الآسيوي آنذاك و خسره امام المنتخب العراقي بهدف دون رد

و في لقاء المنتخب السعودي امام الكوري الشمالي و الذي انتهى لصالح الاخضر برباعية دون رد ، ساهم محمد العويس بانقاذ مرمى المنتخب السعودي بأبعاد العديد من الهجمات الكورية الشمالية ليبقي المنتخب السعودي في وضع الأمان و تحقيق اولى ثلاثة نقاط بدون ولوج مرمى الاخضر أي هدف

يذكر أن المنتخب السعودي حقق اولى ثلاث نقاط البطولة و يأتي في صدارة المجموعة الخامسة “ مؤقتا “

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