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في ورشة عمل

وزير التعليم يدعو قيادات الوزارة لتقييم الوضع الراهن وتحديد التطلعات المستقبلية

وزير التعليم يدعو قيادات الوزارة لتقييم الوضع الراهن وتحديد التطلعات المستقبلية
weam.co/565926
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

في أولى  خطواته ناحية  الرقي بالعملية التعليمية  دعا وزير التعليم،الدكتور،

حمد آل الشيخ قيادات التعليم  العالي و العام والتقني والمهني ،اليوم،  لحضور ورشة عمل قيادات التعليم العام بوزارة التعليم وذلك يوم السبت

6-5-1440 هـ من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 مساء في مقر الوزارة بالرياض وذلك لمناقشة آراء تلك القيادات في تقييم الوضع الراهن و الرقي به.

وتأتي الدعوة وفقا للتعميم الذي حصلت الوئام على نسخة منه حرصاً من الوزارة على استطلاع أراء قيادات التعليم العالي والعام والتقني والمهني في تقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية ولتحديد التطلعات والأولويات المستقبلية لمنظومة التعليم والتدريب وسعياً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م

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