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السفير القطري في موسكو: الدوحة لا تمانع الوجود الإيراني في سوريا

السفير القطري في موسكو: الدوحة لا تمانع الوجود الإيراني في سوريا
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الوئام - متابعات

قال السفير القطري في موسكو، فهد بن محمد العطية، إن إيران لديها مصالح وصفها بالـ”مشروعة” في سوريا.

وأضاف العطية، في مقابلة مع وكالة انترفاكس الروسية، أن الدوحة لا تمانع في أن تحمي طهران مصالحها في دمشق.

وتابع “أن النظام السوري يتحمل مسؤولية فسح المجال للتدخلات الخارجية الدولية والإقليمية، ولا يجب لوم أحد غيره”.

وردا على سؤاله بشأن الدور الإيراني الداعم لبشار الأسد والنظام السوري، قال إن إيران مثل غيرها من الدول الأخرى لديها مصالح مشروعة في سوريا ومن حقها الدفاع عنها، ونحن لا نمانع في ذلك ما دامت في إطار الشرعية، ولا تتخطى مصالح الشعب السوري، أو تغذي الطائفية، وسياسة التفرقة من أجل السيطرة”.

وأكد أن قطر ستكون سعيدة، على حد تعبيره، في دعم إيران وروسيا وتركيا في سوريا من أجل مصالح الشعب.

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