فوز غالٍ لتوتنهام على تشيلسي بإمضاء هاري كين في كأس الرابطة

الوئام - متابعات

تغلب فريق توتنهام على ضيفه تشيلسي 1 – صفر يوم الثلاثاء، في ذهاب المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز لنجمه هاري كين، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 27، وتقام مباراة الإياب بين تشيلسي وتوتنهام يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري.