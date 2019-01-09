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فوز غالٍ لتوتنهام على تشيلسي بإمضاء هاري كين في كأس الرابطة

فوز غالٍ لتوتنهام على تشيلسي بإمضاء هاري كين في كأس الرابطة
weam.co/565943
الوئام - متابعات

تغلب فريق توتنهام على ضيفه تشيلسي 1 – صفر يوم الثلاثاء، في ذهاب المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز لنجمه هاري كين، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 27، وتقام مباراة الإياب بين تشيلسي وتوتنهام يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري.

ويلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع ضيفه بيرتن ألبيون يوم الأربعاء في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي، ويحتل توتنهام المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة يليه تشيلسي في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

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