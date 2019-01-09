حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة فيما يتكوّن الصقيع و الضباب خلال الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, تتحول إلى شمالية غربية خلال المساء و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .