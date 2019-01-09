ابوظبي- الوئام:

لا مجال للمقارنة.. فالفوارق كبيرة للغاية.. والمسافات شاسعة.. والمقارنة تبدو ظالمة، ولا محل لها من الإعراب على الصعيد الكروي والمشاركة في النهائيات.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة اليابان وتركمانستان والقنوات الناقلة

«الساموراي» أحد أباطرة «الساحرة المستديرة» والإنجازات الكبيرة على صعيد البطولة، يكفي أنه المتوج باللقب أربع مرات ويسجل هذه المرة ظهوره التاسع، أما تركمانستان فيشارك للمرة الثانية، بعد الأولى عام 2004، وخرج منها بـ «نقطة» من التعادل في أولى مبارياته بالبطولة أمام السعودية، قبل أن يتجرع خسارتين أمام العراق وأوزبكستان.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة اليابان وتركمانستان والقنوات الناقلة

تركمانستان البلد الذي كان ينتمي إلى الاتحاد السوفييتي، خاض أولى مبارياته الدولية في الأول من يونيو 1992، بعدها بخمسة أشهر احتفل منتخب اليابان بلقبه القاري الأول في نوفمبر 1992، وفي المشاركة الأولى لمنتخب تركمانستان في «نسخة 2004»، وبعد خروجه من الدور الأول، توج «الساموراي» باللقب الثالث في تاريخه.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة اليابان وتركمانستان والقنوات الناقلة

وبالنظر إلى كوكبة النجوم التي يملكها اليابان مقارنة مع تركمانستان، فإن فارق القيمة السوقية بين المنتخبين بلغ أكثر من 78 مليون يورو، حيث إن قيمة «الأزرق» 80 مليون يورو تقريباً، مقابل مليون و200 ألف يورو للمنتخب التركمانستاني، حسب موقع «ترانسفير ماركت»، ويملك «الساموراي» 14 محترفاً في ألمانيا وتركيا وإنجلترا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا، بينما يملك تركمانستان 4 محترفين في أوزبكستان وقيرغيزستان والتشيك.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة اليابان وتركمانستان والقنوات الناقلة

ورغم أن الفوارق الشاسعة وتاريخياً والألقاب والنتائج، إلا أن كرة القدم لا تعترف بها، في المواجهة الأولى بين المنتخبين اللذين لم يسبق لهما اللعب معاً على مستوى كأس آسيا أو أي تصفيات أخرى، أو حتى الصعيد الودي.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة اليابان وتركمانستان والقنوات الناقلة

ويتسلح اليابان في مباراته بالتاريخ العريق، ويسعى لتفادي أي مشاكل، يمكن أن يسببها تركمانستان «الغامض»، خصوصاً بعد الأداء المشرف الذي قدمته البعض أمام منتخبات عريقه، مثل قيرغيزستان أمام الصين، والفلبين أمام كوريا الجنوبية، ولهذا فإن اليابان أستوعب درس الكبار جيداً، قبل خوض المباراة الافتتاحية بالمجموعة السادسة على استاد آل نهيان في أبوظبي.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة اليابان وتركمانستان والقنوات الناقلة

شدد هاجيمي مورياسو، المدير الفني لليابان، على أنه جاهز لمواجهة أي مفاجآت، بعدما شاهد معاناة أستراليا وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن كل المنتخبات التي وصلت إلى النهائيات، قادرة على صناعة الفارق، وهذا ما يضعه في الحسبان أمام تركمانستان.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة اليابان وتركمانستان والقنوات الناقلة

وقال: نحترم المنافس بدرجة كبيرة، وهدفنا تأكيد الثقة في قدرتنا على الفوز 100% داخل الملعب، وحضرت الفريق جيداً، و«الساموراي» في ظروف أفضل لخوض المباراة، رغم بعض الإصابات التي استدعت تغييرات في التشكيلة، وجميع اللاعبين في حالة جيدة، والفريق الطبي يقوم بدوره في الحفاظ على الحالة البدنية الجيدة للاعبين، ونقوم بإراحتهم أحياناً، حتى لا يتأثروا، أو يعانون من الإجهاد قبل انطلاقة البطولة، وأعتقد أن الجميع في وضع جيد الآن، يهمنا أن تكون بدايتنا للمباريات قوية.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة اليابان وتركمانستان والقنوات الناقلة

وأضاف: بعد مونديال روسيا استخلصنا بعض الدروس، وضخ دماء جديدة في المنتخب، مع الحفاظ على بعض عناصر الخبرة، لأننا نفكر في مستقبل الكرة اليابانية، وآمل أن يبني الجدد مسارهم المهني انطلاقاً من البطولة، لأن ذلك يعزز تطور الكرة.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة اليابان وتركمانستان والقنوات الناقلة

وأوضح مدرب اليابان أن استدعاء هوندا الذي وصفه باللاعب الرائع لم يكن ممكناً، لأن رغبة اللاعب اعتزال اللعب دولياً، لذلك لا يمكن الحديث عن ضمه إلى المنتخب.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة اليابان وتركمانستان والقنوات الناقلة

المباراة : اليابان X تركمنستان الجولة: 1 المجموعة F

الملعب: استاد آل نهيان بنادي الوحدة

الموعد : الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة (اليوم 9-1-2019).

المعلق : سوار الذهب (خالد الحدي + هيكل الصغير)الكاس

القنوات الناقلة :

Arena Sport 1

IRIB Varzesh

Arena Sport 1 HD Cro

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD