العراق: تحذير من سيطرة «مافيات» على مقدرات الدولة

بغداد- الوئام:

حذر رئيس ائتلاف النصر العراقي رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي من سيطرة مافيات ومجاميع مسلحة على مقدرات الدولة، مؤكداً ظهور مؤشرات على ذلك.

ونقل موقع قناة السومرية العراقية، بياناً عن مكتب العبادي قال إن رئيس الحكومة السابق حذر في اجتماع مع ممثلي تحالفات سياسية في البرلمان العراقي، من سيطرة مافيات الفساد، والمجاميع المسلحة على مقدرات الدولة، وهناك بوادر لهذا الأمر.

وشدد العبادي في اللقاء على أهمية تشكيل “اللجان البرلمانية بعيداً عن الأسس الطائفية، والحفاظ على المنجزات المتحققة في الملف الأمني والملفات الأخرى، ومن عودة الإرهاب في حال التراخي عن محاربة الفكر المتطرف”.