الشؤون الإسلامية: تنفيذ برنامج الأمن الفكري في جوامع ومساجد المدينة

المدينة المنورة- الوئام:

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات العلمية ضمن برنامج ” الأمن الفكري “، يلقيها عدد من الدعاة في عدد من الجوامع بالمنطقة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بدءً من يوم غدٍ الخميس.

حيث يستهل البرنامج بندوتين، الأولى بعنوان: “شبهات خوارج العصر في الغلو في التكفير عرض ونقد”، يشارك فيها كل من الدكتور عبدالرحمن محي الدين، والدكتور بدر الظفيري في مسجد قباء، أما الندوة الثانية بعنوان:

الحذر من دعاة الفتنة والفرقة والضلال”، يشارك فيها كل من الدكتور عبداللطيف الشاماني، و فؤاد العمري، في جامع لطيف العباد بمحافظة العلا، ويختتم اليوم الأول بمحاضرة بعنوان: “خطورة التكفير وضوابطه الشرعية” يلقيها إبراهيم المحيميد، في جامع العيينة بمحافظة العيص.

فيما تقام ندوة علمية في اليوم الثاني من البرنامج، بعنوان: “مقتضيات ولوازم الانتماء والمواطنة” يشارك فيها كل من الدكتور عبداللطيف الشاماني، وفؤاد العمري، بجامع عمر بن الخطاب بمحافظة العُلا.

ويختتم البرنامج يوم السبت بمحاضرة بعنوان: “خطورة التكفير وضوابطه الشرعية” يلقيها الدكتور بدر الظفيري، بجامع الشهداء.

يذكر أن هذه المحاضرات تأتي ضمن سلسلة متصلة لبرنامج “الأمن الفكري” الذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار مشروع ترسيخ الانتماء والمواطنة، وحماية الناس من الأفكار الضالة، ونبذ الغلو والتطرف، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال، ومحاربة الجماعات الإرهابية عبر منابر الوزارة الدعوية، وفي مقدمتها المسجد.