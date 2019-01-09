التعليقات: 0

في محافظة النماص

العمل: ضبط مخالفات في سعودة 12 نشاطاً

العمل: ضبط مخالفات في سعودة 12 نشاطاً
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
weam.co/565979
النماص -الوئام:

نفذ مكتب العمل بمحافظة النماص أمس, جولات تفتيشية على عدد من المواقع والمحلات التجارية في المحافظة, وذلك ضمن آليات تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين ١٢ نشاطا تجارياً.

وأوضح مدير المكتب بكري بن حسن البارقي أن التفتيش شمل محلات أدوات البناء والأعمار ومحلات الحلويات وقطع غيار السيارات، مشيراً إلى ضبط العديد من المخالفات واتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد البارقي أن الجولات التفتيشية مستمرة للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتوظيف السعوديين في هذه القطاعات الحيوية, وذلك ضمن المرحلة الثالثة لخطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بتوفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات في جميع القطاعات .

روابط ذات صلة

إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

السعودية تطلع إثيوبيا على تطورات إجراءات الاستقدام بالمملكة

السعودية تطلع إثيوبيا على تطورات إجراءات الاستقدام بالمملكة

فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحه السعودية

فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحه السعودية

تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات البحرية

تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات البحرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>