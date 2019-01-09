انتقادات حادة لمرزوق الغانم بسبب “انحدار لغة الخطاب”

الوئام - متابعات

انتقد الصحفي الكويتي عياد الحربي، طريقة تعامل رئيس مجلس النواب مرزوق الغانم، مع أعضاء المجلس، واحتوائها على ألفاظ عير مناسبة، و”تحط” من قدر رئاسة المجلس، حسب قوله.

ونشر الحربي عبر صفحته على “تويتر” مقطع فيديو من جلسة مجلس النواب الكويتي، التي انعقدت أمس، وشهدت مشادة كلامية بين الغانم، وأحد النواب، قالت صحيفة “الجريدة” الكويتية إنه النائب شعيب المويزري.

وتساءل الحربي: “لماذا يُصر السيد مرزوق الغانم بين حين وآخر بالحط من قدر الرئاسة؟! لماذا يحاول في كل مرة يختلف فيها مع أحد النواب بإستخدام ألفاظ لا تليق أبداً بصفته النيابية؟!“.

وتابع: “أين “أهل لِكويت” من الفاظ رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم ؟! لم نسمع لهم أي استنكار على إنحدار لغة الخطاب مثلما صدعوا رؤوسنا بالسابق بأوصاف وكلمات مثل تأزيميين وغوغاء وغيرها على المعارضة الوطنية”.