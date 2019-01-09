تركي آل الشيخ: أدعو البنوك الوطنية للاجتماع معنا في هيئة الترفيه

الرياض-الوئام:

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن الهيئة تولي اهتماما وتركيزا خلال الفترة المقبلة إلى الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات، وكذلك برامج تطور الشباب والشابات، ودعم الشركات الوطنية في مجال الترفيه.

وقال إن باب هيئة الترفية مفتوح لكل الشركات الوطنية والعالمية لتقديم أفكار تخدم السعوديين والمقيمين في هذه الأرض الكريمة، منوها أن الترفية ليس حفلات غنائية فقط بل هناك جوانب أخرى كثيرة للترفيه.

ولفت آل الشيخ إلى أن مدن كالخرج وحائل والقصيم وعرعر والجوف والطائف والمدينة المنورة والباحة وجيزان ونجران وتبوك والأحساء والقطيف سيكون التركيز عليها، بالإضافة إلى المدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام.

وأورد رئيس هيئة الترفيه: “هدفنا بناء 7 صالات متعددة الاستخدام في الترفية وأدعو البنوك الوطنية والشركات الكبرى المالية للاجتماع معنا في الهيئة لبحث فرص الاستثمار والتمويل فهدفنا في الترفية أكثر من ٧ والطموح أكثر من ذلك متى ما وجدنا شركاء استثماريين.

وأردف: الدعم الذي نجده من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان دافع لنا لبذل المزيد والمزيد.. هدفنا ترفية ممتع ومفيد وفتح آفاق للشركات الوطنية.

وتابع آل الشيخ: طموحنا أن يجد المواطن والمقيم في نهاية كل أسبوع أماكن وفعاليات يقضي أوقات ممتعة له ولعائلته.. كل مبدع أو صاحب مشروع ترفيهي أبوابنا مفتوحة لك ولا تحرمنا من زيارتك.

وإذا كانت فكرتك أو مشروعك مفيدا وناجحا ستجد كل الدعم من هيئة الترفية.. إخواني نحتاج أفكاركم واقتراحاتكم وسندعم المبدع فيكم في مجال الترفية.. رضاكم هدفنا وواجبنا الذي وضعونا ولاة أمرنا أعزهم الله له.. لا تبخلوا علينا بالنصيحة والدعم.. لترفية أجمل في مملكتنا الحبيبة”، مختتما بقوله: “لن ننجح بدون دعمكم ونصيحتكم واقتراحاتكم.. لا تبخلوا علينا.. في الانتظار”.