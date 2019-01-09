التعليم: فريق موحد لإدارة مؤشرات قيادة الاداء الاشرافي والمدرسي

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي :

اعتمدت وزارة التعليم تشكيل فريق موحد لإدارة منظومة مؤشرات قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي في الإشراف التربوي بنين وبنات.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي انطلاقا من الحاجة إلى توحيد جهود العمل في الادارة العامة للإشراف التربوي للبنين والبنات لتحسين الاداء الاشرافي والمدرسي وتنسيق التوجهات المشتركة.

ونص قرار لوكيل الوزارة للأداء التعليمي حصلت “الوئام” على نسخة منه على تشكيل فريق موحد لإدارة منظومة مؤشرات قيادة الأداء الاشرافي والمدرسي وهم :

د. لطفي صالح المرضي رئيساً والاستاذ غازي بهاج القثامي عضواً ونوال محمد الجار الله عضواً

وتكمن مهام الفريق في التطوير المستمر لمؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي وفق التوجهات التي يحددها مجلس الاشراف التربوي (بنين ،بنات).

مع ضرورة اعداد التقارير الدورية لمستويات الاداء الاشرافي والمدرسي وتأهيل القيادات في مختلف فئات المجتمع الاشرافي والمدرسي على تقويم الاداء ومؤشراته.

بالاضافة لتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق مؤشرات الاداء في الميدان التربوي واستكمال تحليل مؤشرات الأداء الاشرافي والمدرسي للبرنامج الالكتروني وإدارة البرنامج الالكتروني ومعالجة البيانات التي توفرها المنظومة بما يجود الاداء الإشرافي والمدرسي.