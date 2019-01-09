«هياء السبيعي» وكيلاً مساعداً بوزارة الخدمة المدنية​

الرياض- الوئام:

صدرت موافقة وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان على تكليف الأستاذة هياء بنت سعد السبيعي وكيلاً مساعداً لخدمات المستفيدين بوكالة الوزارة للشؤون التنفيذية.

وتُعد “هياء السبيعي” من الكفاءات الشابة المتميزة والمتمكنة في الوزارة؛ حيث أشرفت على العديد من المهام وبنجاح كبير في وكالة الشؤون التنفيذية آخرها إدارة جودة البيانات.

بالإضافة إلى إدارة الأنظمة الآلية لبيانات موظفي الدولة عبر خدمات منصة بيان، ومنصة بياناتي الوظيفية، وتوثيق، بالإضافة إلى خدمة تدقيق بيانات الوظائف والميزانية والوظيفة العامة.