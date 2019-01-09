الوئام - متابعات

يستضيف فريق مانشستر سيتي منافسه بيرتون ألبيون، على ملعب الاتحاد، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ويسعى السيتزن حامل اللقب لمواصلة مشواره نحو النهائي الثاني له على التوالي، والرابع منذ عام 2014، لكنه في نفس الوقت يخشى من مفاجآت فريق بيرتون القادم من الدرجة الثالثة، لكتابة تاريخ جديد في سجلاته والفوز على البطل.

كأس الرابطة الإنجليزية: موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرتون ألبييون والقنوات الناقلة

ومن المفترض ألا يواجه سيتي صعوبة في حسم المواجهة الأولى على أرضه أمام منافسه المتواضع، لكن على فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا الذي عاد الى سباق الدوري الممتاز بفوزه على ليفربول المتصدر 2-1 ثم بلغ الدور الرابع لمسابقة الكأس باكتساحه روثرهام من الدرجة الأولى بسباعية نظيفة، أن يحذر مفاجآت مسابقات الكئوس التي تذوقها الموسم الماضي حين خرج من دور الـ16 لكأس إنجلترا على يد فريق الدرجة الأولى ويجان بهدف دون رد.

كأس الرابطة الإنجليزية: موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرتون ألبييون والقنوات الناقلة

وتأهل مانشستر سيتي إلى هذا الدور بعدما تخطى ليستر سيتى في ربع النهائي، بينما وصل بيرتون إلى هذا الدور على حساب مديلسبره بالفوز بهدف دون رد، ويحتل فريق بورتون ألبيون المركز التاسع في ترتيب دورى الدرجة الأولى الإنجليزى برصيد 33 نقطة، وكان الفريق حقق انتصار عريض في أخر لقاءاته على فريق روكدال بنتيجة 4 أهداف نظيفة.

كأس الرابطة الإنجليزية: موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرتون ألبييون والقنوات الناقلة

المباراة: مانسشتر سيتي ضد بيرتون ألبيون ذهاب نصف النهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الملعب: ستاد الاتحاد

الموعد: الأربعاء 9 يناير 2019 ميلاديا،3 جماد الأول 1440 هجريا،10:45 بتوقيت السعودية، 9:45 بتوقيت مصر.

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