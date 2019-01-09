اليمن: لا مشاورات جديدة مع الحوثيين

الرياض- الوئام:

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أنه لن تكون هناك جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد، أولاً.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء، عن اليماني: لا يوجد أي اتفاق على عقد مشاورات جديدة، وما تتناقله وسائل الإعلام، تسريبات من قبل الميليشيات الانقلابية حين تحدث محمد علي الحوثي عن جولة أخرى في الأردن، وهذا الحديث لم يؤكده المبعوث الدولي مارتن غريفيث في أثناء لقاءاته مع الحكومة الشرعية، كما أن الدول الراعية لم تطرح مثل هذه الأفكار خلال لقائنا معهم بشكل مباشر.

وتابع أن حكومة بلاده طالبت الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بالضغط على غريفيث والجنرال باتريك كومارت، رئيس لجنة إعادة الانتشار، لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.