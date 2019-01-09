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يشهدها سانتياجو برنابيو

كأس ملك إسبانيا: ريال مدريد ضد ديبورتيفو ليجانيس والقنوات الناقلة

كأس ملك إسبانيا: ريال مدريد ضد ديبورتيفو ليجانيس والقنوات الناقلة
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الوئام - متابعات

يلتقي اليوم فريقا ريال مدريد ونظيره ديبورتيفو ليجانيس في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، ثاني أكبر البطولات الإسبانية بعد لا ليجا.

كأس ملك إسبانيا: ريال مدريد ضد ديبورتيفو ليجانيس والقنوات الناقلة

ويسعي النادي الملكي لإثبات تفوقه في بطولة الكأس، بعد تعثره في الدوري الإسباني، وبقاءه في المركز الخامس، متأخرا عن منافسه التاريخي برشلونة بـ 10 نقاط.

كأس ملك إسبانيا: ريال مدريد ضد ديبورتيفو ليجانيس والقنوات الناقلة

المباراة: ريال مدريد ضد ديبورتيفو ليجانيس ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

الملعب: سانتياجو برنابيو

الموعد: الأربعاء 9 يناير 2019 ميلاديا،3 جماد الأول 1440 هجريا، 11:30 بتوقيت السعودية، 10:30 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة

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