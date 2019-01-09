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والبلاديوم عند مستوى قياسي مرتفع

الذهب يهبط 0.2% بفعل تحسن الشهية للمخاطرة

الذهب يهبط 0.2% بفعل تحسن الشهية للمخاطرة
weam.co/566004
الوئام - وكالات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، حيث عززت فرص انتهاء حرب التجارة الطويلة بين الصين والولايات المتحدة الشهية للمخاطرة مما طغى على التوقعات لتوقف في زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

في غضون ذلك، سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 1340.50 دولار للأوقية خلال الجلسة.

وهبط السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1282.75 دولار للأوقية، في حين هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1283.8 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو محلل أسواق السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز “في المدى القصير، ثمة بعض التفاؤل بهدنة تجارية، وهو ما سيبدد عاملا يلقي بظلاله على ثقة السوق”.

لكنه أضاف أن الذهب يواجه بعض الرياح المعاكسة بسبب التعافي التدريجي في الأصول عالية المخاطر فضلا عن أن المستثمرين يأخذون في الحسبان تلميحات التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد البلاديوم 0.7% في المعاملات الفورية إلى 1325.49 دولار للأوقية.

وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة إن الطلب على البلاديوم مازال قويا، متوقعا استمرار عجز الطلب حتى 2020.

وانخفضت الفضة 0.2% إلى 15.62 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.8% مسجلا 820.74 دولار.

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