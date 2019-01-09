زر “Delete” يثير مشكلة بين “سامسونج” و”فيسبوك”

وغالبا ما يجد مستخدمو الهواتف الذكية بعض التطبيقات مثبتة مسبقا على أجهزتهم بعد شرائها، مثلفيسبوك والبريد الإلكتروني ومسنجر وواتساب.

وذكر موقع “ماشابل” أن عددا من المستخدمين واجهوا صعوبة حين حاولوا حذف تطبيق فيسبوك من أجهزتهم، سواء لعدم استمتاعهم بالتطبيق، أو لحماية خصوصيتهم، وقال المستخدمون إنهم لم يجدوا خيار الحذف أو “DELETE”، حين أرادوا حذف فيسبوك، مشيرين إلى وجود خاصية التعطيل “DEACTIVATE” فقط.

وعبروا عن خوفهم من بقاء التطبيق الشهير على هواتفهم، قائلين إن ذلك يشكل خطرا على أمن معلوماتهم وخصوصيتهم.

ولم ترد “سامسونج”، إلى حدود الساعة، عن هذه التقارير.

من جهتها، قالت “فيسبوك” إنه في حال اختيار خاصية “تعطيل” التطبيق، فإن ذلك يعني أن الشركة لن تجمع أي معطيات أو بيانات من المستخدم، وبالتالي فإن بقاء التطبيق على الجهاز لا يشكل خطرا على خصوصيتهم.

ورافقت فيسبوك، خلال العام الماضي، فضائح كثيرة تتعلق بحماية المعلومات الشخصية لمستخدميها، مما جعلها تفقد قدرا من مصداقيتها.