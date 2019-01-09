التعليقات: 0

وانتقادات واسعة بين المستخدمين

زر “Delete” يثير مشكلة بين “سامسونج” و”فيسبوك”

زر “Delete” يثير مشكلة بين “سامسونج” و”فيسبوك”
weam.co/566012
الوئام - متابعات
تواجه “فسيبوك” مشكلة جديدة، مع بعض مستخدمي هواتف “سامسونج” الذكية، تتعلق بحماية الخصوصية، إذ كشفت تقارير إعلامية أن بعض مستخدمي هواتف “سامسونج” الذكية لا يمكنهم حذف تطبيق “فيسبوك”، الذي يكون مثبتا على الجهاز عند شرائه.

وغالبا ما يجد مستخدمو الهواتف الذكية بعض التطبيقات مثبتة مسبقا على أجهزتهم بعد شرائها، مثلفيسبوك والبريد الإلكتروني ومسنجر وواتساب.

وذكر موقع “ماشابل” أن عددا من المستخدمين واجهوا صعوبة حين حاولوا حذف تطبيق فيسبوك من أجهزتهم، سواء لعدم استمتاعهم بالتطبيق، أو لحماية خصوصيتهم، وقال المستخدمون إنهم لم يجدوا خيار الحذف أو “DELETE”، حين أرادوا حذف فيسبوك، مشيرين إلى وجود خاصية التعطيل “DEACTIVATE” فقط.

وعبروا عن خوفهم من بقاء التطبيق الشهير على هواتفهم، قائلين إن ذلك يشكل خطرا على أمن معلوماتهم وخصوصيتهم.

ولم ترد “سامسونج”، إلى حدود الساعة، عن هذه التقارير.

من جهتها، قالت “فيسبوك” إنه في حال اختيار خاصية “تعطيل” التطبيق، فإن ذلك يعني أن الشركة لن تجمع أي معطيات أو بيانات من المستخدم، وبالتالي فإن بقاء التطبيق على الجهاز لا يشكل خطرا على خصوصيتهم.

ورافقت فيسبوك، خلال العام الماضي، فضائح كثيرة تتعلق بحماية المعلومات الشخصية لمستخدميها، مما جعلها تفقد قدرا من مصداقيتها.

روابط ذات صلة

“البلاطة”.. تليفزيون متغير الحجم من “سامسونج”

“البلاطة”.. تليفزيون متغير الحجم من “سامسونج”

“جوجل” تطلق تحديثا جديدا على أهم تطبيقاتها

“جوجل” تطلق تحديثا جديدا على أهم تطبيقاتها

«إنستجرام» يتراجع عن آخر تحديثاته بعد غضب المستخدمين

«إنستجرام» يتراجع عن آخر تحديثاته بعد غضب المستخدمين

“سناب شات” تواجه شبح الإفلاس

“سناب شات” تواجه شبح الإفلاس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>