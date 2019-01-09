بعد صراع فرنسي.. بلهنده يقترب من الاتحاد

الوئام - محمد بن نافع :

من المتوقع أن تعلن إدارة نادي الاتحاد عن توقيع عقدها مع الدولي المغربي يوسف بلهنده، خلال الساعات القليلة المقبلة، في صفقة قاربت الـ(5) ملايين يورو.

وسبق لبلهنده (28) عاما أن مثل أندية مونبلييه الفرنسي وودينامو كييف الأوكراني وشاكله الألماني وجالطة سراي التركي.

وإذا ما تمت صفقة الدولي المغربي؛ فإنها ستكون خامس صفقات نادي الاتحاد، بعد المحور الإيفواري سيكو سانوجو والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي والمغربي مروان داكسوتا ولاعب الوسط جاري رودريغز.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد لإنقاذ الفريق من ترتيبه في المركز ماقبل الأخير بعد نهاية الدور الأول ولعبه لـ (15) مباراة لم يستطيع خلال سوى جمع (6) نقاط.

يذكر أن المفاوضات الاتحادية اصطدمت بعدة عقبات كان أهمها وجود عرض من نادي موناكو الفرنسي لضم اللاعب.